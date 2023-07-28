Так вам удастся разбогатеть: как правильно хранить деньги, согласно приметам

Существует определенное правило расположения денег в кошельке для привлечения богатства.

Расположение купюр может оказать влияние на достаток и стабильность в финансовой сфере. Беспорядок в кошельке может привести к блокировке притока денежных средств.

Согласно этому правилу, купюры следует располагать в порядке возрастания их номинала. Самая маленькая купюра должна быть первой в кошельке, а самая большая идти последней.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Кроме того, деньги необходимо хранить лицевой стороной к владельцу кошелька.