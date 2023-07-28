Как отвадить кота от цветочных горшков: проказник больше не станет жевать листья

Ваш пушистый озорник регулярно объедает листья комнатных растений? Переходите к решительным действиям. Иначе вскоре от цветов ничего не останется. Да и питомец может пострадать. Ведь далеко не каждое растение полезно для здоровья кошек.

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Отучить животное от дурной привычки просто. Достаточно опрыскать растения специальным составом. Чтобы приготовить отпугивающее средство, нужно смешать свежий сок лимона с чистой водой.

Коты очень не любят резкий запах цитрусовых. Поэтому пушистик тут же потеряет интерес к вашим цветам. Такая мера не навредит растениям. Питомцы и прочие обитатели квартиры тоже не пострадают.

Источник: tut-news.ru