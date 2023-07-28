Не 92 и даже не 93 рубля: озвучен честный курс доллара на август — самый сложный месяц

Август для национальной валюты всегда был сложным месяцем. По наблюдениям, последние 16 лет (2007–2022 года) месяц для рубля был худшим наравне с январем, ноябрем и декабрем.
На этот месяц приходится период отпусков, ликвидность валютного рынка снижена, на что рубль реагирует снижением в цене.
По словам аналитиков, в этом году в августе рубль будет стоить не 92 и даже не 93 рубля.
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«Рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88–94 за доллар, 98–104 за евро и 12,3–13,1 за юань», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По материалам 1prime.ru