Не 92 и даже не 93 рубля: озвучен честный курс доллара на август — самый сложный месяц

Пункт обмена валюты. Фото: Global Look Press

Эксперты в сфере финансов сделали прогноз по поводу курса валют на третий летний месяц.

Август для национальной валюты всегда был сложным месяцем. По наблюдениям, последние 16 лет (2007–2022 года) месяц для рубля был худшим наравне с январем, ноябрем и декабрем.

На этот месяц приходится период отпусков, ликвидность валютного рынка снижена, на что рубль реагирует снижением в цене.

По словам аналитиков, в этом году в августе рубль будет стоить не 92 и даже не 93 рубля.

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«Рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88–94 за доллар, 98–104 за евро и 12,3–13,1 за юань», — считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По материалам 1prime.ru

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