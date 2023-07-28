Быстрый гарнир из кабачков: подойдет к рыбе и мясу — в тысячу раз вкуснее запеканок и оладий

Приближается тот период, когда огородники начинают раздавать урожай кабачков родственникам и соседям. Не вздумайте отказываться от таких предложений. Возможно, вы не в курсе, но из кабачков можно приготовить великолепный гарнир, который отлично подойдет к рыбе и мясу.

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Готовка займет не более 10 минут. Рецептом поделился шеф-повар Антон Сальников.

Вам потребуется: 800 граммов кабачков, 1 зубчик чеснока, 140 граммов растительного масла, 60 граммов сливочного масла, 40 граммов свежей мяты, 2 веточки тимьяна и 1 чайная ложка соли.

Разделайте кабачки на 8 длинных полосок. Удалите семена. И нарежьте заготовки по диагонали. Должны получиться тонкие ломтики: примерно 3 миллиметра в ширину и 10 в длину.

Далее нагрейте подсолнечное масло в сковороде. Положите в него чеснок, тимьян и кабачки. Обжаривайте продукты 2–3 минуты. После этого добавьте к ним измельченную мяту, сливочное масло и соль. Подождите еще минуту и уберите блюдо с плиты. Гарнир готов. Можно подавать на стол.

Источник: gorodovoy.ru