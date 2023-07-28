Возьмите скотч и налепите на глаза: как сделать лучший макияж со стрелками

Стало известно, как создать красивый макияж и нарисовать ровные стрелки.

Не стоит переплачивать визажистам за макияж, который можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. Речь идет о варианте со стрелками.

Для того, чтобы нарисовать ровные стрелки, достаточно просто наклеить ленту на веко. При этом важно оставить место для самой стрелки. И потом удастся легко заполнить подводкой пространство от края глаза до скотча.

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После нанесения достаточно будет убрать ленту. И вы увидите идеально ровную стрелку. Об этом рассказали в lifehacker.ru.