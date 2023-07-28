Добавьте в эту смесь несколько капель эфирного масла и благоухайте: натуральное средство против запаха пота — дезодорант отменен

Если вы ищете способ, как нейтрализовать запах пота из подмышечных впадин без дезодоранта, то этот лайфхак - для вас.
Прекрасно справляется с нейтрализацией любых запахов пищевая сода. А если смешать ее с крахмалом и добавить несколько капель эфирного масла, которое вам нравится, получится настоящий дезодорант. Полностью натуральный.
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Нужно взять пищевую соду и крахмал в равных пропорциях, смешать, а затем добавить несколько капель эфирного масла.
Порошок пересыпать в небольшую коробку и положить в холодильник. Два раза в день обрабатывайте подмышки этой пахучей смесью и будете благоухать. А дезодорант можно и отменить.
По материалам opotlivosti.ru