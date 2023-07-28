Этот цвет станет главным хитом осени-2023: уже сейчас набирает обороты

Стилист Мария Абабкова рассказала о модных тенденциях предстоящей осени.
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Мария сообщила, что в новом сезоне станет хитом розовый цвет. Эксперт отметила, что это связано с выходом популярного фильма «Барби».
По словам специалиста, кукольный цвет уже сейчас набирает обороты, но в сентябре продажи розовых нарядов побьют все рекорды.
Ожидается, что яркие коллекции появятся у всех популярных брендов. Поэтому выбор будет огромным. Каждая модница найдет то, что придется ей по душе.
Источник: vnimanie.pro