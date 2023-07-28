«Можно остаться совсем без денег»: астролог объяснила, кому нужно опасаться августа

Стало известно, у кого в августе все будет складываться не самым лучшим образом.

Астролог отметила, что у Тельцов начнутся проблемы дома.

«Самое страшное, что ждет тельца, это недвижимость. Страшно покупать квартиру в августе, потому что можно приобрести кота в мешке», – отметила Гикис.

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А у Раков могут быть финансовые трудности.