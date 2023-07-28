«Можно остаться совсем без денег»: астролог объяснила, кому нужно опасаться августа

Стало известно, у кого в августе все будет складываться не самым лучшим образом.
Астролог отметила, что у Тельцов начнутся проблемы дома.
«Самое страшное, что ждет тельца, это недвижимость. Страшно покупать квартиру в августе, потому что можно приобрести кота в мешке», – отметила Гикис.
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А у Раков могут быть финансовые трудности.
«Если не следить в августе за финансами, то можно остаться совсем без денег. Сложный период для накоплений, наоборот, все копилки могут быть разрушены. Деньги не идут, а убегают от Рака!», – добавила астролог.
Стрельцам нужно быть внимательнее с документами.
«Некоторые Стрельцы не смогут получить важные документы, у многих также может сорваться долгожданное путешествие!», – заявила астролог.
А Скорпиону будет не так просто на работе.
«Также многим Скорпионам могут пообещать «хорошее место», но получить его будет невозможно», – заключила эксперт в беседе с vnimanie.pro.