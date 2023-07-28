Испытаем новый шок, впереди сложный месяц: названо, сколько будет стоить доллар в августе — честный расклад экономиста

Финансовые аналитики предупреждают, что в августе евро и доллар будет стоить еще дороже, чем сейчас. Третий месяц лета традиционно был сложным для национальной валюты. Не исключено, что новый шок ждет всех и в августе 2023 года.
Согласно статистике, за последние 16 лет (2007–2022 года) он был худшим наравне с январем, ноябрем и декабрем.
«Кроме этого, август — период отпусков, ликвидность валютного рынка понижена из-за отсутствия многих участников, поэтому рубль острее реагирует на спрос на валюту», — объяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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По словам Михаила Васильева, рубль в августе будет торговаться в диапазоне 88-94 за доллар, 98–104 за евро и 12,3–13,1 за юань.
По материалам 1prime.ru