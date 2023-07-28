Испытаем новый шок, впереди сложный месяц: названо, сколько будет стоить доллар в августе — честный расклад экономиста

Финансовые аналитики предупреждают, что в августе евро и доллар будет стоить еще дороже, чем сейчас. Третий месяц лета традиционно был сложным для национальной валюты. Не исключено, что новый шок ждет всех и в августе 2023 года.

Согласно статистике, за последние 16 лет (2007–2022 года) он был худшим наравне с январем, ноябрем и декабрем.