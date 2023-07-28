«Направьте энергию лидерства»: эксперты объяснили, как поступать 28 июля всем знакам

Счастье. Фото: Global Look Press 

Астролог Елена Мун поделилась важной информацией.

Стало известно, что принесет с собой 28 июля.

Оказалось, в этот день небесные тела располагаются так, что у людей наступает благоприятный период.

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«Можно предпринимать решительные шаги по достижению целей. Сейчас желание вырваться вперед как никогда сильное. Направьте энергию лидерства, стремление к конкуренции себе на пользу», – рассказала астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно, к кому в дом постучатся богатство и успех

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