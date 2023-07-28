Необычный смузи: Хайди Клум рассказала рецепт завтрака, который поможет сохранить фигуру

Хайди Клум. Фото: соцсети 

Модель даже в 50 лет может похвастаться стройностью и отсутствием глубоких морщин.

Стало известно, как экс-участница шоу Victoria's Secret следит за фигурой.

Иногда Хайди Клум показывает в соцсетях, как наслаждается калорийными угощениями. При этом знаменитость не забывает и о питательных полезных завтраках. Помимо спорта, у модели в дневном расписании всегда есть время на прием полезных продуктов, богатых нутриентами. 

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Клум начинает свой день с необычного смузи. Знаменитость готовит куриный бульон с добавлением трех сырых яиц. Получается очень сытный суп, что может показаться необычным для утреннего меню. Однако Хайди просто обожает его. Об этом знаменитость рассказала в личном микроблоге.

Напомним, ранее кулинары поделились советом сохранения времени за приготовлением супов.

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