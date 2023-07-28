Краска не понадобится: Сальма Хайек рассказала, как легко убирает седину

Актриса Сальма Хайек раскрыла секрет вечно молодых волос без седины.

Оказалось, знаменитость просит женщин не носить очки на голове. Поскольку этот аксессуар в качестве ободка может подчеркнуть седину.

«Вот мудрый совет, как избавиться от седых волос, не крася их! Не носи очки на волосах», – отметила Сальма Хайек.

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