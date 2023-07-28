Деньги придут на карты после первого августа: россиянам с детьми выплатят пособия — озвучены конкретные даты

Уже со следующей недели, с первого августа, в России начнут начислять пособия для семей, имеющих детей.
Выплаты в августе придут на карты - это пособия за второй летний месяц, июль. В Социальном фонде напомнили, что третьего августа будут начислены единое пособие на детей до 17 лет, по беременности и родам, а также выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет и беременным женщинам.
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Пятого августа будет произведена ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трех лет.
Восьмого августа - день начисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Те, кто получают деньги по почте, получат их в сроки с 1 по 25 августа.
По материалам vnimanie.pro