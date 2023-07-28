Опрыскайте капусту этим натуральным составом: гусеницы, слизни и блошки тут же протянут ножки

Чтобы уберечь урожай от прожорливых гусениц, слизней и крестоцветных блошек, больше не нужно смешивать отдельное средство для каждого паразита. Достаточно обработать капусту одним натуральным составом, чтобы избавиться ото всех вредителей разом.

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Рецепт прост. Залейте 5 столовых ложек горчичного порошка литром кипятка и подождите. Через трое суток смешайте получившийся настой с 8 литрами воды, 1 столовой ложкой молотого красного перца и 2 столовыми ложками кальцинированной соды.

Готовое средство следует распылить на капусту. При необходимости состав можно использовать и на других растениях.

Источник: издание belnovosti.by