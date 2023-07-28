Вносим такую подкормку в августе — помидоры растут гроздьями: сладкие, с сочной мякотью

В августе помидоры по-прежнему нуждаются в подкормке. Идет процесс формирования новых завязей, наливания, а также созревания плодов. И на все это растениям требуется в разы больше питательных элементов.
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Однако подойдут далеко не все удобрения. Например, азот в августе под запретом. А вот бор, марганец и калий будут как нельзя кстати.
Подкормка бором осуществляется по листу. Для приготовления питательного состава нужно растворить 5 граммов препарата в ведре горячей воды. Опрыскивание следует провести сразу после остывания жидкости.
Чтобы побаловать томаты марганцем, рекомендуется смешать 1 грамм перманганата калия с 10 литрами воды и распылить получившееся средство на надземную часть растений.
Восполнить дефицит калия тоже достаточно просто. Нужно полить почву вокруг помидорных кустов раствором сульфата калия. Для его приготовления необходимо смешать 35 граммов удобрения с ведром воды комнатной температуры.
Если сделать все по инструкции, то плодов будет так много, что придется раздавать соседям.
Источник: vasha-teplitsa.ru.