Вносим такую подкормку в августе — помидоры растут гроздьями: сладкие, с сочной мякотью

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Однако подойдут далеко не все удобрения. Например, азот в августе под запретом. А вот бор, марганец и калий будут как нельзя кстати.

Подкормка бором осуществляется по листу. Для приготовления питательного состава нужно растворить 5 граммов препарата в ведре горячей воды. Опрыскивание следует провести сразу после остывания жидкости.

Чтобы побаловать томаты марганцем, рекомендуется смешать 1 грамм перманганата калия с 10 литрами воды и распылить получившееся средство на надземную часть растений.

Восполнить дефицит калия тоже достаточно просто. Нужно полить почву вокруг помидорных кустов раствором сульфата калия. Для его приготовления необходимо смешать 35 граммов удобрения с ведром воды комнатной температуры.

Если сделать все по инструкции, то плодов будет так много, что придется раздавать соседям.

Источник: vasha-teplitsa.ru.