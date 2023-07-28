До трех лет лишения свободы: в России хотят ужесточить наказание за мелкие взятки

Группа депутатов внесла в Госдуму РФ законопроект о лишении свободы на срок до трех лет за взятки, не превышающие 10 тысяч рублей. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Совместно с коллегами внесли законопроект об усилении ответственности за мелкое взяточничество и мелкий коммерческий подкуп, - пишет он в Telegram. - Речь идет о суммах, не превышающих 10 тысяч рублей. Это важно, поскольку именно из таких небольших, на первый взгляд, поборов и состоит низовая коррупция – явление не менее опасное, чем взятки в крупном размере».

«Что предлагается? Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп, в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, будет грозить до трех лет лишения свободы и до четырех лет ограничения свободы; к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества».

«По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим».