Сделайте это с урожаем чеснока и лука: овощи не испортятся до весны

Вырастить лук и чеснок — это только половина дела. Теперь нужно позаботиться об урожае таким образом, чтобы он без проблем долежал до весны.

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Любой дачник знает, что после уборки луковиц их нужно подсушить прямо на грядке. Затем овощи следует рассыпать в один слой в помещении с отличной вентиляцией и оставить там до полного высыхания. Обычно эта процедура занимает не менее недели.

Но есть одна тонкость, о которой знают лишь единицы. Оказывается, листья нельзя удалять в день уборки урожая. Если поспешить, то можно загубить все овощи.

Луковицы следует сушить вместе с пером и корнями. Только в этом случае на них образуется плотная оболочка, которая будет защищать от болезней и вредителей на протяжение всего срока хранения.

Источник: tut-news.ru.