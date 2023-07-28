Заставили помидоры покраснеть прямо на глазах - на помощь придут бананы

Опытные дачники знают, как заставить помидоры краснеть на глазах. Главным образом, томаты надо вовремя подкармливать, мы про это неоднократно писали.

Нельзя забывать и про удаление листьев. Молодые цветки, которые не успеют созреть, надо сразу срезать. Это делается для того, чтобы полезные вещества поступали в корни помидоров. Тогда плоды будут быстрее зреть.

Опытные садоводы также рекомендуют использовать шкурки от бананов. Их аккуратно раскладывают под кустами. Когда кожура начнет чернеть, томаты начнут краснеть.

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