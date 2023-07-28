10 капель перекиси — грядки с огурцами стали «неубиваемыми» для холодной осени

Огурцы смогут пережить осенние холода, если их достаточным образом закалить. Опытные дачники готовят раствор, которым потом опрыскивают листья. Считается, что в таком случае растения смогут дотянуть до поздней осени.

Разведите в 10 литрах воды 6 столовых ложек 9%-ного уксуса и 10 капель перекиси водорода. Тщательно перемешайте. Затем обработайте листья огурцов.

Раствор напитает растения полезными веществами, а также защитит от болезней и вредителей.

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