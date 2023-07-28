Терпим! Идет передел рынка! Назван курс доллара на 1 августа — грядут перемены

Экономические аналитики уверены, что в ближайшие дни рубль начнет выравнивать свои позиции. Главная причина — подорожание нефти на мировых рынках.

«Доллар к 1 августа может упасть до 85 рублей. Там пока и останется, ниже — вряд ли», — заявила экономист Екатерина Константинова.

По ее словам, сейчас идет передел рынка и надо потерпеть. Все больше стран рассчитываются в национальных валютах — поэтому рубль пока держится неуверенно, но скоро все наладится.

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