Какие слова сразу выдают умного человека — запомните и говорите

В разговоре часто можно понять, умный человек перед вами или нет. Можно ли с ним иметь дальнейшие дела или уйти, пока не поздно?

Психологи уверены, что умный и мудрый человек никогда ни на кого не обижается. И если вы слышите фразу «Я не обижаюсь на тебя» — это как раз тот случай.

По мнению специалистов, обида — это самое разрушающее чувство, которое свойственно недалеким людям. И если так ведет себя взрослый человек, то лучше держаться от него подальше. У него мышление подростка, вряд ли вы что-то с ним построите.

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