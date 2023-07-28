Выплаты к 1 сентября для школьников будут: кому деньги точно придут на карту

Собрать ребенка в школу — та еще задача для родителей. Автор этой новости потратила 25 тысяч рублей только на покупку формы для первоклашки. И это, не считая канцелярских принадлежностей.
Поэтому материальной помощи от государства будут рады все. В 2023 году в каждом регионе России установили свои правила.
В Москве и Московской области, например, решили выплачивать по 7 тысяч рублей многодетным семьям к 1 сентября. Деньги придут на карту автоматически, никаких заявлений писать не надо. Речь идет о родителях школьников.
Кроме того, в Госдуме предложили выплачивать по 21 850 рублей родителям детей-инвалидов, которые также пойдут в школу. Законопроект сейчас в активном обсуждении.
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