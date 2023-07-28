С таким маринадом помидорки зимой сметут со стола первыми: секретный рецепт

Варенья, соленья, закуски, компоты — ароматы на кухне уже начинают подсказывать, что стартовала пора заготовок на зиму. Традиционно хозяйки маринуют огурцы и помидоры, ведь без них не обходится ни один новогодний или праздничный стол.

Куда приятнее открыть баночку со своими помидорками, чем покупную и безвкусную. Чтобы удовольствие от соленых томатов было долгим, надо правильно готовить маринад — от него зависит итог.

Вот каким он должен быть: на 2 кг помидоров требуется 1,5 литра воды, 200 г сахара, 1,5 ст. ложки соли, 3 лавровых листа, лист хрена, зонтик укропа, 15 горошин черного перца, 100 мл 9%-ного уксуса.

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А вот так мариновать: наполнит банки помидорами, залить кипятком, оставить на 20 минут под крышками.

После этого слить воду назад, поставить на огонь и довести до кипения. Теперь добавить все перечисленные специи, но без уксуса. Кипятить 7 минут.

По истечении времени убрать зелень и влить уксус, после чего залить получившимся маринадом банки и закатать крышками.

По материалам сайта Belnovosti