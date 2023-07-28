Урожай перца удвоить поможет эта чудо-подкормка: плоды сочные, крупные – готовьте ведра

Дачники в конце июля уже срывают первые плоды на кустах перца, а значит самое время их подкормить, чтобы оставшиеся завязи быстрее пошли в рост, а плоды получались крупные и сочные. На этом этапе овощам не хватает калия, кальция, микроэлементы, кроме азота – он сейчас противопоказан.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Правильную питательную смесь можно приготовить самому. Для этого возьмите 2 ст ложки древесной золы, гумат калия с микроэлементами, разведите их в 10-литровом ведре. На каждый кустик перца нужно 0,5 – 1 литр жидкости.
По материалам сайта Izvmor