Урожай перца удвоить поможет эта чудо-подкормка: плоды сочные, крупные – готовьте ведра

Дачники в конце июля уже срывают первые плоды на кустах перца, а значит самое время их подкормить, чтобы оставшиеся завязи быстрее пошли в рост, а плоды получались крупные и сочные. На этом этапе овощам не хватает калия, кальция, микроэлементы, кроме азота – он сейчас противопоказан.