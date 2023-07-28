Достали слизни на огороде? Возьмите это средство из аптеки, разведите водой — и на кусты

Слизни обожают селиться в огородах — сытно, влажно, рыхлая почва идеальна для кладки яиц. Но садоводы такому соседству не рады, ведь эта живность всеядна и может легко повредить много культур.

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Поэтому как только слизни замечены на огороде, надо действовать. Издавна проверенным методом было использование нашатырного спирта. 100 г жидкости разводят 10 литрами обычной воды, а затем обрабатывают орошением каждую веточку растений на участке. Также обязательно стоит уделить внимание почве, на которой замечены незваные гости — по склизкому следу их вычислить не составит труда.

По материалам Telegram-канала «Дачница»