Если капуста не завязывается в кочаны: почему это происходит и что надо предпринять

В июле многие дачники могут заметить, что капуста не формируется в кочаны. Это тревожный признак – урожая можно не дождаться, если пустить все на самотек.

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Оказывается, кочаны не образуются при чрезмерно жаркой и засушливой погоде. Июль – это пик лета, самое жаркое время, поэтому бдительность терять нельзя и помогать грядкам напитываться влагой нужно вовремя.

На погоду повлиять мы не в силах, а вот полив наладить нужно. Также следует подкормить капусту. В этот период требуется азот, калий и фосфор, так что идеально будет взять куриный помет. 2 стакана средства нужно развести в 10 литрах воды и настаивать 3-4 дня. Затем устроить подкормку, только поливать строго под корень.

По материалам сайта Izvmor