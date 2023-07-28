Маленькие огурчики маринуем на зиму: не забудьте хрен - рецепт тут

На зиму разнообразить разносолы можно маленькими огурчиками. Их специально собирают на старте плодоношения и сразу маринуют.

Замочить собранный урожай на пару часов и заняться пока подготовкой других ингредиентов. В банку поместить зонтик укропа, корень и лист хрена, по паре листиков черной смородины и вишни, два зубка чеснока, семена горчицы, перец горошком. Затем доверху наполнить огурцами.

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Вскипятить воду, залить в банки с огурцами, сразу накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Затем вылить обратно в кастрюлю – и на огонь.

Далее из расчета на трехлитровую банку в воду кладем 1 ст ложку сахара, 2 ст ложки соли, как только закипит, выливаем в банки. И теперь вносим уксус – 50 гр 9%-ной кислоты. Закатываем и укутываем.

По материалам Telegram-канала "Дачные советы"