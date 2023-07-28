Солим огурчики на зиму: когда все-таки нужно добавлять уксус в рассол – секрет раскрыт

Успех заготовки на зиму во многом зависит от выбранного рецепта. Мудрые хозяйки стараются не экспериментировать и часто выбирают проверенные не одним поколением способы засолки. Один из классических рецептов приводим ниже.

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Рассол готовится в два этапа. Надо вскипятить 2 литра воды, вылить в предварительно наполненную огурцами банку и оставить до полного остывания. Важно: в банке должны быть листики смородины, веточки укропа, несколько зубчиков чеснока и щепотка семян горчицы.

Как остыло, выливаем назад воду из банки в кастрюлю, добавляем 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, перец горошком, душистый перец, доводим до кипения, выключаем. И вот теперь добавляем 2 ст. ложки уксусной эссенции.

Рассол выливаем в банки, ждем, когда пузырьки поднимутся на поверхность, закручиваем крышку, переворачиваем – и в шубу остывать. После чего убираем на зиму.

По материалам Telegram-канала «Дачница»