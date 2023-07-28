Ракам и Стрельцам точно повезет: таролог Янко предупредила, для кого конец июля станет удачным, а для кого ужасным

Уже большая часть лета позади. Остается всего несколько дней до начала августа. Кто-то думает, что июль уже не преподнесет сюрпризы. Однако таролог Галина Янко в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что некоторых знаков зодиака ждет неожиданный финансовый подъем. А другим нужно ожидать проблем и беречь свое здоровье.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Успешным конец июля будет у Раков и Стрельцов. Если первым будет очень везти в денежном плане (можно даже купить лотерейный билет), то Стрельцов ждут нематериальные богатства - ужин с семьей, отпуск с детьми. Некое ощущение покоя и безмятежности.
Неудачным конец июля может стать для Весов. Не рискуйте здоровьем, берегите себя и откажитесь от любых экстремальных развлечений, будь-то прыжок с парашютом или катание на аттракционах.
Так же осторожнее в конце месяца следует быть Овнам. Есть риск неких денежных потерь и это как-то связано с интернет-мошенниками», – поделилась таролог.
Справка Teleprogramma.pro:
Галина Янко – биоэнерготерапевт, таролог, парапсихолог и ясновидящая.
Галина Янко. Фото: Teleprogramma.pro