Ракам и Стрельцам точно повезет: таролог Янко предупредила, для кого конец июля станет удачным, а для кого ужасным

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Успешным конец июля будет у Раков и Стрельцов. Если первым будет очень везти в денежном плане (можно даже купить лотерейный билет), то Стрельцов ждут нематериальные богатства - ужин с семьей, отпуск с детьми. Некое ощущение покоя и безмятежности.

Неудачным конец июля может стать для Весов. Не рискуйте здоровьем, берегите себя и откажитесь от любых экстремальных развлечений, будь-то прыжок с парашютом или катание на аттракционах.

Так же осторожнее в конце месяца следует быть Овнам. Есть риск неких денежных потерь и это как-то связано с интернет-мошенниками», – поделилась таролог.