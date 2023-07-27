Подкормите огурцы сладеньким: плодов будет немерено, придется продавать

Чтобы огурцы продолжили плодоносить до осени, нужно подкормить их в первой половине августа сладким составом.

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Для его приготовления вам потребуется растворить 3 чайные ложки меда в 5 литрах теплой воды. Готовое средство следует вносить под корень сразу после полива обычной водой.

На одно растение необходимо брать не менее половины литра питательной смеси.

Глюкоза и фруктоза, входящая в состав медовой подкормки, тут же запустит процесс плодоношения по второму кругу. Огурцов будет так много, что придется продавать.

Источник: Дзен-канал «Прибалтийская Дача»