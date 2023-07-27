Как избавиться от вонючих клопов на малине: одно опрыскивание, и нет проблем — безопасно для ягод

Помимо малиновой мухи и жука, малину любят портить вонючие клопы. Они не едят ягоду. Но от этого не легче. Ведь неприятный запах, который оставляют после себя эти насекомые, нельзя отмыть. Такую ягоду приходится выбрасывать.

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Чтобы прогнать дурно пахнущих вредителей, нужно обработать кусты луковым настоем. Натуральный состав не повлияет на вкус ягод, но быстро избавит вас от назойливого насекомого.

Все проще простого. Залейте овощную шелуху водой и подождите 5 дней. Когда время пройдет, пропустите настой через марлю, разбавьте его водой в соотношении 1:4 и опрыскайте получившимся средством малинник.

Результат вас точно порадует. Клопы пропадут моментально. А чтобы вредители не вздумали вернуться, повторяйте процедуру каждую неделю.

Источник: tut-news.ru