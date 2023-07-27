Когда убирать лук в августе 2023 года: список лучших дат по лунному календарю

Чтобы лук хранился как можно дольше, нужно выбрать правильное время для уборки урожая.

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В первую очередь следует ориентироваться на погоду. Если идет дождь, то мероприятие рекомендуется отложить.

Помимо этого, нужно учитывать фазы Луны, так как это небесное тело влияет на все процессы на нашей планете.

В идеале необходимо сопоставить обещания синоптиков с рекомендациями лунного календаря и выбрать идеальный день.

Согласно лунному календарю на август 2023 года, лук следует убирать в первой половине месяца. Благоприятными датами являются 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 числа августа.

Источник: oka.fm