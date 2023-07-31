Трагедия светловолосого Аполлона: биография актера Василия Степанова

Биография артиста

Российский актер, секс-символ середины нулевых с непростой судьбой. Все это об актере Василии Степанове. Он запомнился зрителям благодаря участию в фильме «Обитаемый остров».

К сожалению, феноменальный успех в картине режиссера Федора Бондарчука был временным достижением, а быстрое забвение привело к депрессии.

Был трудным ребенком, занимался рукопашным боем

Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Его мама работала продавцом, будучи до этого школьной учительницей. Папа — уроженец маленькой деревни Крупенихи Смоленской области, работал милиционером. У актера есть родной младший брат Максим. В детстве все летние каникулы Василий проводил с бабушкой в деревне. Женщина как-то рассказала в интервью, что ее внук был трудным ребенком, драчуном и заводилой.

С учебой у Васи складывалось неважно. После школы Степанов поступил в техникум физической культуры и спорта. Там он получил специальность учителя физкультуры. В процессе учебы юноша посещал занятия по рукопашному бою и даже получил звание мастера спорта. Спустя несколько лет, несмотря на рвение получить диплом юриста, из-за частых будущий актер был отчислен.

В юношеском возрасте Степанов устроился барменом и снялся в нескольких рекламных роликах. Один клип с его участием агитировал за контрактную военную службу, хотя сам Вася в армии не служил.