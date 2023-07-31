Трагедия светловолосого Аполлона: биография актера Василия Степанова

Биография артиста
Российский актер, секс-символ середины нулевых с непростой судьбой. Все это об актере Василии Степанове. Он запомнился зрителям благодаря участию в фильме «Обитаемый остров».
К сожалению, феноменальный успех в картине режиссера Федора Бондарчука был временным достижением, а быстрое забвение привело к депрессии.
Был трудным ребенком, занимался рукопашным боем
Василий Степанов родился 14 января 1986 года в Москве. Его мама работала продавцом, будучи до этого школьной учительницей. Папа — уроженец маленькой деревни Крупенихи Смоленской области, работал милиционером. У актера есть родной младший брат Максим. В детстве все летние каникулы Василий проводил с бабушкой в деревне. Женщина как-то рассказала в интервью, что ее внук был трудным ребенком, драчуном и заводилой.
С учебой у Васи складывалось неважно. После школы Степанов поступил в техникум физической культуры и спорта. Там он получил специальность учителя физкультуры. В процессе учебы юноша посещал занятия по рукопашному бою и даже получил звание мастера спорта. Спустя несколько лет, несмотря на рвение получить диплом юриста, из-за частых будущий актер был отчислен.
В юношеском возрасте Степанов устроился барменом и снялся в нескольких рекламных роликах. Один клип с его участием агитировал за контрактную военную службу, хотя сам Вася в армии не служил.
Будущий актер в детстве. Фото: соцсети
К слову, друзья парня видели в нем талант и настаивали на том, чтобы парень попробовал свои силы и поступил во ВГИК на курсы актерского мастерства. Василий пробовал поступить сразу в несколько театральных вузов, но в итоге выбрал Щукинское училище.
Знакомство с Бондарчуком и перевоплощение в блондина
На прослушивании амбициозный парень познакомился с Павлом Каплевичем. Мужчина руководил кастингом актеров для киноленты «Обитаемый остров». Степанов ему сразу понравился, и он назначил молодому человеку встречу с Федором Бондарчуком. Режиссер оценил внешность парня. Он идеально подходил на роль главного героя картины Максима Каммерера.
Для участия в съемках Василий взял небольшой академический отпуск. Картина «Обитаемый остров» сделала его знаменитым буквально за один день. Правда, для фильма Степанову пришлось подкрасить волосы, и он стал пепельным блондином.
Помимо работы в кино и театре, он также пробовал силы в качестве телевизионного ведущего. В 2011 году Степанов вел телешоу «Давно не виделись» на канале «ТВ Центр».
Федор Бондарчук и Василий Степанов. Фото: соцсети
В 2009 году красавец поучаствовал в фотоссесии для обложки книги «Влечение». Пару ему составила модель Ольга Головина. Их снимки вскоре появились в рекламных роликах книги писательницы Елены Усачевой.
Степанова можно было встретить и на театральной сцене. Среди сценических работ парня зрителям запомнилось исполнение роли шизофреника Эдуарда в постановке «Вероника решает умереть».
Фильм «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука стал для Василия прорывом в творческой биографии. Экранизация романа братьев Стругацких сделала парня звездой и секс-символом. В съемках фильма также были задействованы: Сергей Гармаш, Федор Бондарчук, Петр Федоров, Гоша Куценко, Юлия Снигирь.
Лента получила положительные отзывы за спецэффекты и визуальный ряд. Большинство критиков заявили, что актер своей игрой и профессионализмом даже превзошел других знаменитостей, которые участвовали в съемках.
Степанов в роли Максима Краммера в фильме «Обитаемый остров». Фото: соцсети
Болезни, безденежье, депрессия
После участия в ленте «Обитаемый остров» многие поклонники Степанова начали задаваться вопросом о том, куда пропал артист. В 2014 году актер появился в передаче «Говорим и показываем».
Оказалось, что после участия в фильме на артиста свалились многочисленные беды: болезни, безденежье, долги, забвение. Начался затяжной творческий и личностный кризис, который перерос в тяжелую депрессию.
Журналисты писали, что после участия в съемках «Обитаемого острова» красавцу больше не поступало предложений от других режиссеров, но Дарья Егорова, которая жила с актером одно время в гражданском браке, уверяет, что это не так.
По словам девушки, вариантов было много, но киноактер равнодушно относился к любым инициативам своих коллег. Вскоре из-за депрессии на грани распада оказался союз с Дарьей.
Дарья Егорова и Василий Степанов на премьере фильма. Фото: соцсети
Родственники Василия обратились к специалистам за медицинской помощью. Для того чтобы оплатить дорогостоящий курс лечения, семья Степанова вынуждена взять кредит. Василий мыл троллейбусы по ночам, чтобы помочь в выплате долга.
Ситуация еще больше усугубилась. Оторвавшийся тромб в левой ноге чуть не привел к смерти, и только вовремя проведенная хирургическая операция спасла актеру жизнь.
Неудачи изменили звездную внешность Степанова. Сейчас узнать в нем красавца Максима из «Обитаемого острова» практически невозможно.
В конце 2016 года парень впервые за много лет начал сниматься. В Интернете появились фото со съемок фильма «Танкисты» (в прокате — «Несокрушимый»), в которых участвовал киноактер. Казалось, артист был воодушевлен и вновь вернулся в прежнюю форму.
Незадолго до Нового 2017 года, во время гололедицы, Степанов получил серьезное повреждение. Поднимаясь по лестнице, артист поскользнулся и упал. В результате у Василия медики зафиксировали перелом тазобедренной кости и двух позвонков. Ему буквально пришлось учиться ходить заново.
Степанов на пике популярности и сейчас. Фото: соцсети
Сам Василий называет череду неудач «проклятием Бондарчука». Артист как-то рассказал, что не может вернуть былую славу из-за участия в популярном блокбастере «Обитаемый остров». По его словам, после съемок в картине его не берут на работу даже курьером, поскольку боятся, что поклонники будут посещать магазин только для того, чтобы взять автограф у блондина.
Однако черная полоса в жизни артиста не закончилась. Степанов выпал из окна квартиры на пятом этаже. Актер получил множество травм и переломов, но быстро выписался из больницы.
Прозвучал диагноз — шизофрения, но оказалось, что все произошедшее с артистом оказалось случайностью. Степанов увидел за окном кошку, которая повисла на карнизе. Василий остался жив, но получил множество травм.
Личная жизнь артиста
Как известно, сейчас Василий не состоит в серьезных отношениях. Однако артист был ранее сильно влюблен. Первая студенческая любовь — артистка Дарья Егорова. Они не только встречались, но и успели пожить в гражданском браке. Вскоре девушка решила прекратить отношения, заявив, что устала бороться с постоянной депрессией любимого.
Василий в течение нескольких лет встречался со своей коллегой Дарьей Егоровой. Фото: соцсети
Степанов сейчас
После ряда трагических случаев на помощь коллеге пришла режиссер Наталья Веревкина. Она начала работу над проектом «Кто следующий, мечтатели?».
Фильм повествует о жизни и творчестве танцовщика, который после аварии пытается начать все заново. Василий предстал на экране в образе посетителя офиса страховой компании. В эпизодической роли появился также младший брат артиста Максим Степанов.
Степанов в фильме «Кто следующий, мечтатели?». Фото: кадр из фильма «Кто следующий, мечтатели?» (2018)
Сейчас Василий пытается заново строить свою жизнь. Он много читает, ездит в деревню, где помогает дедушке с хозяйством. О Степанове не так часто пишут журналисты, однако, он иногда дает о себе знать, рассказывая о своем творчестве в соцсетях.