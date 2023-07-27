Холодильник шумит? Будет работать почти беззвучно: проблема решается за несколько минут

Холодильник гудит так громко, что мешает спать и заниматься повседневными делами? Не спешите звонить мастеру. В большинстве случаев причину шума можно устранить самостоятельно. Вам потребуется всего несколько минут.

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Чаще всего проблема кроется в том, что компрессор не охлаждается должным образом. Отодвиньте холодильник от стены хотя бы на 20 сантиметров. Техника сразу станет работать гораздо тише.

Если первый совет не помог, достаньте из инструментов уровень и проверьте, насколько ровно стоит холодильник. Устраните имеющиеся перекосы. После этого уровень шума заметно снизится.

Кроме этого, стоит проверить транспортировочные болты. При установке холодильника их нужно обязательно выкрутить. Если вы забыли это сделать, то, вероятнее всего, дело именно в этом.

Источник: novate.ru