Плесень в ванной исчезнет — чайная ложка дешевого средства поможет избавиться от грибковых образований

И это марганцовка, которая не только отлично подходит не только для обработки ссадин на коже, но и для плитки в ванной комнате.

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Эксперты рекомендуют раз в пару месяцев обрабатывать поверхности простым раствором, который сможет приготовить каждый. Тогда про грибок можно забыть навсегда.

Для этого в литр воды надо добавить чайную ложку марганцовки, а потом опрыскать места, где чаще всего образуется плесень. Отмечается, что такой состав можно даже не смывать, что экономит время, пишет yborka.online.