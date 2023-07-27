Плесень в ванной исчезнет — чайная ложка дешевого средства поможет избавиться от грибковых образований

Фото: freepik.com

Плесень часто портит вид, а также опасна для окружающих. Матерые хозяйки знают, как от нее избавиться.

Обычно в ванной комнате приходится убираться чуть ли не чаще, чем на кухне и в прихожей. И самой частой проблемой, с которой сложно справиться, является плесень. Из-за повышенной влажности эти грибы появляются в ванной комнате на полках и стенах. Но матерые хозяйки используют дешевое аптечное средство, чтобы решить эту проблему. 

И это марганцовка, которая не только отлично подходит не только для обработки ссадин на коже, но и для плитки в ванной комнате.

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Эксперты рекомендуют раз в пару месяцев обрабатывать поверхности простым раствором, который сможет приготовить каждый. Тогда про грибок можно забыть навсегда.

Для этого в литр воды надо добавить чайную ложку марганцовки, а потом опрыскать места, где чаще всего образуется плесень. Отмечается, что такой состав можно даже не смывать, что экономит время, пишет yborka.online.

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