Плесень в ванной исчезнет — чайная ложка дешевого средства поможет избавиться от грибковых образований

Обычно в ванной комнате приходится убираться чуть ли не чаще, чем на кухне и в прихожей. И самой частой проблемой, с которой сложно справиться, является плесень. Из-за повышенной влажности эти грибы появляются в ванной комнате на полках и стенах. Но матерые хозяйки используют дешевое аптечное средство, чтобы решить эту проблему.
И это марганцовка, которая не только отлично подходит не только для обработки ссадин на коже, но и для плитки в ванной комнате.
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Эксперты рекомендуют раз в пару месяцев обрабатывать поверхности простым раствором, который сможет приготовить каждый. Тогда про грибок можно забыть навсегда.
Для этого в литр воды надо добавить чайную ложку марганцовки, а потом опрыскать места, где чаще всего образуется плесень. Отмечается, что такой состав можно даже не смывать, что экономит время, пишет yborka.online.