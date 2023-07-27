«Дубовые» персики из магазина созреют за одну ночь: просто положите их рядом с этим продуктом

К сожалению, не у всех есть возможность полакомиться персиками из своего сада. А в магазинах зачастую лежат совершенно незрелые плоды.

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Но не спешите расстраиваться. Если воспользоваться одной хитростью, то через 8 часов фрукты станут мягкими, сочными и ароматными.

Чтобы «дубовые» плоды дошли до нужной кондиции, их следует положить в один пакет с рисовой крупой.

Дело в том, что рис выделяет большое количество этилена. А этот газ ускоряет созревание фруктов.

Трюк сработает не только с персиками. Если вам попалось зеленое манго или авокадо, то смело кладите их рядом с крупой. Они тоже созреют за одну ночь.

Источник: santeplusmag.com