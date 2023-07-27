Чем полить герань, чтобы она цвела круглый год — лучшие подкормки

Герань легко выращивать. Она не очень требовательная. Однако и ей иногда нужно уделить немного внимания. Если вы стали замечать, что растение ленится цвести, то обязательно подкормите его одним из этих состав. Опытные садовники утверждают, что лучших удобрений для герани просто не найти.

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Чтобы приготовить первую подкормку, нужно растворить 2 большие ложки золы в 1 литре воды. Этот состав необходимо вносить под корень. Чтобы герань непрерывно цвела, следует подпитывать грунт каждые 2 недели.

Второе удобрение готовится еще проще первого. Необходимо смешать 100 миллилитров молока с 1 литром воды. Полученное средство следует вылить под куст. Герань будет радовать вас своим внешним видом, если чередовать молочную подкормку с поливом обычной водой.

Источник: портал selo.guru