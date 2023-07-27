Судьба осыпет деньгами: названы дни в августе, когда каждый может рискнуть и стать олигархом

Эксперты отметили, что можно пометить в календаре 5 число. В этот день будет выгодно инвестировать. Однако не стоит лениться и отказываться от консультации со специалистом. Хорошим день выдастся 12 августа, так как могут прийти незапланированные средства и случится приятные сюрпризы.

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19 августа можно совершить некий прорыв. Это может быть как повышение на работе так и реализация какого-то творческого проекта. А 27 августа станет идеальным для траты денег, но с выгодой. Все дело в том, что в этот день есть шанс получить большие скидки.

Также 31 число станет особенно важным, так как можно будет строить планы на будущее и распланировать все на следующий месяц, сообщает rsute.ru.