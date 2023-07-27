Решение принято: с 2024 года россиянам не будут выдавать кредиты

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Также отмечается, что скрывающимся от военкоматов, запретят покупать недвижимость, оформлять ИП. Более того они не смогут менять или получать новое водительское удостоверение.

Ранее стало известно, что утвержден закон, который предусматривает запрет на выезд из страны. Ограничение вступает в силу с момента появления повестки в реестре военнообязанных.