Зачем нужно скашивать картофельную ботву в августе: полезно для урожая

Многие начинающие огородники с удивлением наблюдают за тем, как их опытные коллеги скашивают картофельную ботву. Они не понимают, зачем это нужно делать.

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На самом деле есть две причины. Если сделать все вовремя, то польза будет огромная.

Во-первых, после обрезки вершков питательные вещества из надземной части растений начнут быстрее перетекать в клубни. Кожура станет толще, что положительно скажется на сроках хранения овоща.

Во-вторых, болезни с ботвы не успеют перекинуться на клубни. Особенно это касается фитофтороза. Если вы заметили следы этого заболевания, то обязательно уберите ботву.

Процедуру следует проводить за пару недель до уборки урожая. Спешить не стоит, так как после удаления ботвы клубни перестают расти.

Источник: ap22.ru