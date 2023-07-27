Как подготовить землю под посадку озимого чеснока: 4 слоя удобрений — действуйте в августе

Чеснок сильно истощает почву, поэтому его не рекомендуется выращивать на одном и том же участке. Использовать старую грядку повторно можно только через пару лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В идеале чеснок нужно сажать после бобовых, перед которыми росла листовая зелень. Например, салат. Такие предшественники обеспечат культуру необходимым количеством азота.

Помимо этого, следует внести в почву дополнительные удобрения. Сделать это нужно заранее. Опытные дачники начинают подготавливать грядку уже в августе.

Чтобы чеснок хорошо перезимовал и порадовал вас крупными луковицами в новом сезоне, нужно взрыхлить почву на глубину в 40 сантиметров. Далее следует удалить сорняки и уложить 4 слоя удобрений.

Первый слой должен состоять из измельченной травы. Рекомендуется использовать крапиву, листья окопника и хрена.

Вторым слоем следует уложить компост. Его высота не должна превышать 5 сантиметров.

Для третьего слоя вам потребуется навоз, куриный помет и небольшое количество костной муки. Этот пласт рекомендуется посыпать сульфатом калия.

Четвертый слой должен полностью состоять из компоста. Распределите его по поверхности грядки и укройте ее черным пластиком.

Не забывайте в процессе укладки удобрений поливать каждый ярус водой. Так подкормка быстрее перепреет до нужного состояния.

Источник: agroxxi.ru