Как нужно поливать огурцы в период плодоношения — правило для всех сортов

Хороший урожай огурцов нельзя получить без регулярного полива. Об этом знают даже начинающие огородники. Но многие забывают о том, что огурцам подходит не любая вода.

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Во-первых, эта культура не терпит холодной воды. Температура жидкости должна быть в районе 25-28°С.

Во-вторых, рекомендуется использовать только отстоянною воду. В идеале следует делать запас жидкости в период дождей.

Что касается регулярности полива, то здесь все просто. Независимо от того, на какой стадии развития находится растение, грунт должен быть влажным на глубину около 20 сантиметров.

Воду нужно лить под корень. Процедуру рекомендуется проводить рано утром или в вечернее время.

Источник: tut-news.ru