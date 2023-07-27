Как понять, что картошка созрела: иногда овощи можно выкапывать уже в августе

Время уборки картофеля в первую очередь зависит от сорта культуры. Ранние овощи созревают уже в июле и в августе. А поздние — в начале осени.

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Многие дачники отсчитывают 1,5 месяца после цветения и планируют сбор урожая на эту дату. Однако такой подход не всегда оправдан.

Если вы хотите быть уверенным в том, что крахмалистый овощ действительно созрел, нужно воспользоваться специальной формулой. Только она работает безошибочно.

Все просто. Отсчет следует вести от даты посадки. Прибавьте к ней 16 дней. Затем приплюсуйте сюда же период цветения. И добавьте еще 16 дней после того, как картофель отцветет.

Источник: rsute.ru