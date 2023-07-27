Зачем на самом деле нужен маленький карман на джинсах: не просто дизайн

Маленький карман на джинсах у многих вызывает недоумение, большинство людей относятся к нему просто как к детали дизайна. Но на самом деле он очень функционален.

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Маленький карман придумали еще в начале ХХ века, чтобы мужчины клали в него карманные часы и не боялись их потерять. Дорогая вещь плотно прижималась к телу и не выпадала.

Ровно такой функционал остался у этого кармана до сих пор. Конечно, сейчас редко кто носит карманные часы, но украшения по-прежнему в ходу.

Поэтому, если вам приспичило снять серьги, кольцо или золотую цепочку, то смело кладите в маленький карман – не потеряете.

Источник: rsute.ru.