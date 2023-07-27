Огурцы начали желтеть: проводим срочную реанимацию — заплодоносят лучше прежнего

Если огурцы начали желтеть и отсыхать раньше времени, их можно быстро реанимировать.

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Плеть с хорошей зеленой макушкой освободите от старых листьев, удалите с верхушки все завязи, чтобы они на них не тратили силы.

Далее прикопайте плеть землей и обильно полейте. Для образования на огурцах новых корней обязательно следите, чтобы земля не пересыхала и все время была чуть влажной. Очень удобно не давать земле резко пересыхать с помощью мульчи. Скошенная трава отлично подойдет.

Кусты непременно оживут и вновь зацветут. Но для этого им нужны подкормки. После прикапывания сдабривайте огурцы азотом или «зеленым» настоем.

Источник: дзен-канал «Моя успешная дача».