Каждый год поливаем помидоры этим составом: плоды растут крупными и сахарными — подкормка на август

Помидоры нужно удобрять регулярно. Даже в период плодоношения культуре требуется дополнительное питание. Чтобы томаты выросли крупными и сахарными, нужно полить их в августе специальным составом.

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Для приготовления удобрения смешайте 2 литра золы с 5 литрами кипятка. Дождитесь остывания жидкости и доведите объем раствора до 10 литров. Далее введите в состав флакончик йода и 10 граммов борной кислоты. После этого подождите сутки.

Готовое удобрение разведите водой в соотношении 1 к 10. И внесите этот раствор под каждый куст. На одно растение нужно использовать не менее одного литра.

После такой подкормки помидоры будут крупными, сладкими и созреют быстрее, чем у соседей.

Источник: agroxxi.ru