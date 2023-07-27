Прогнали всех муравьев с участка простой «липучкой»: уничтожает матку, приплода не будет

Иногда муравьи сильно портят жизнь огородникам: массово разводят тлю, уничтожают посадки, залазят на пищу и настойчиво лезут в дом. В этом случае насекомых стоит «проредить».

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Однако санитарный врач, автор YouTube-канала «Добролов» Николай Дубинин советует не убивать насекомых полностью: они могут принести пользу огороду, защищая растения от слизней, гусениц, личинок мух и других вредителей. А еще они разносят по участку семена растений и разрыхляют почву.

Если же вы все-таки приняли решение бороться с мурашами, то тут поможет не любое средство, а только то, которое губительно подействует и на матку тоже. Например, аэрозолями вы убьете только рабочих муравьев, а матка потом наплодит новых.

Борную кислоту смешайте с чем-то сладким и липким вроде варенья, этот яд мураши притащат матке сами в качестве угощения, либо приманка налипнет на тельце насекомых и распространится по всему муравейнику. И в жилище матки тоже.

Источник: дзен-канал «МК в Питере».