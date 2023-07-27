Бесплатное удобрение для яблонь — внесите в августе: плоды будете собирать мешками

Даже старая яблоня сможет удивить обильным урожаем, если правильно ее подкормить. Чтобы получить шикарные плоды в следующем сезоне, нужно внести удобрение уже в августе. Так как именно в этом месяце у деревьев закладываются новые почки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Опытные садовники утверждают, что яблоня будет рада раствору золы. Несгоревшие древесные остатки содержат в себе чуть ли не половину элементов таблицы Менделеева. Поэтому такая подкормка обеспечит деревья всем необходимым. Дополнительно нужно будет внести только азот, но это следует сделать позже. Совмещать процедуры нельзя.

Чтобы приготовить удобрение, нужно смешать 1 литр золы с 2 литрами воды, подождать пару часов и пропустить состав через марлю. После этого следует разбавить концентрат 10 литрами теплой воды.

Получившийся раствор нужно вылить под дерево, отступив от ствола от 40 до 100 сантиметров. Чем старше яблоня, тем больше должно быть расстояние.

Источник: gorodovoy.ru.