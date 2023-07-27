Пятно, паутинка и хвостик: как на самом деле выбрать сладкий арбуз — трюк от старого таджика

Спелый арбуз выбрать — сложная задача. Мало, кто действительно разбирается в этом вопросе. Но бывалые таджики научились на глаз определять, красная ягода или нет.

В первую очередь они обращают внимание на земляное пятно арбуза. Если оно белое, то он невкусный. Если оранжевое — то что надо.

Кроме того, большая паутинка на шкурке арбуза говорит о том, что он сладкий. А если хвостик сухой — арбуз спелый.

Обращайте внимание на эти моменты при выборе вкусняшки и вряд ли вы прогадаете.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».