Татьяна Брухунова изящно повторила образ Кейт Миддлтон: как принцесса

Татьяна Брухунова, увидев фото принцессы в этом женственном наряде, была покорена и очарована. И непременно захотела такое же. Теперь избранница знаменитого комика впечатляет в этом платье россиян. Ее поклонники замечают, что звезда сама выглядит в нем как принцесса.