Татьяна Брухунова изящно повторила образ Кейт Миддлтон: как принцесса

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Платье в горох — вечная классика.

Жена народного артиста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — вышла в свет в изящном платье в горох бренда Alessandra Rich за 150 тысяч рублей.

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Светская львица не скрыла, что образ она скопировала у Кейт Миддлтон, которая совсем недавно побывала в нем на кубке Уимблдона.

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова, увидев фото принцессы в этом женственном наряде, была покорена и очарована. И непременно захотела такое же. Теперь избранница знаменитого комика впечатляет в этом платье россиян. Ее поклонники замечают, что звезда сама выглядит в нем как принцесса.

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