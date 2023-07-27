Татьяна Брухунова изящно повторила образ Кейт Миддлтон: как принцесса

Жена народного артиста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — вышла в свет в изящном платье в горох бренда Alessandra Rich за 150 тысяч рублей.
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Светская львица не скрыла, что образ она скопировала у Кейт Миддлтон, которая совсем недавно побывала в нем на кубке Уимблдона.
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети
Татьяна Брухунова, увидев фото принцессы в этом женственном наряде, была покорена и очарована. И непременно захотела такое же. Теперь избранница знаменитого комика впечатляет в этом платье россиян. Ее поклонники замечают, что звезда сама выглядит в нем как принцесса.